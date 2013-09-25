ЕС отменил квоты на поставки молдавских вин

Евросоюз отменил квоты на поставку молдавских вин, не дожидаясь ратификации соглашения о свободной торговле между ЕС и Молдавией. Об этом 25 сентября в эфире молдавского телеканала Publika-TV заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Дачан Чолош, передает Лента.ru.

По его словам, Брюссель отказался от любых ограничений на поставки вина из Молдавии. От местных виноделов потребуют лишь соблюдения тех же требований, которые выдвигаются к европейским производителям. Свободная продажа молдавских вин в ЕС начнется в ближайшие месяцы. В 2013 году, по данным телеканала, квота на поставки молдавских вин в ЕС составила 180 тысяч гектолитров. За первые три месяца 2013 года республика поставила в государства ЕС 5,6 миллиона литров вина.

Молдавия готовится подписать соглашение о создании зоны свободной торговли и ассоциации с ЕС в ноябре на саммите в Вильнюсе.

Либерализация позиции ЕС в отношении молдавской винодельческой продукции происходит на фоне ужесточения позиции России по отношению к алкогольной продукции из Молдавии. Ввоз молдавских вин в РФ был запрещен Роспотребнадзором из-за претензий к качеству продукции с 11 сентября. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который сослался на данные Национального центра испытаний и качества алкогольной продукции Молдавии, до запрета на поставки в РФ было отправлено 33 тысячи литров вина и 15 партий коньяка общим объемом до 200 тысяч литров. При этом Онищенко признал, что реальные объемы молдавского винного экспорта в Россию были гораздо больше.

Россия уже приостанавливала импорт молдавских вин в 2006 году. После возобновления поставок в конце 2007 года вина из Молдавии заняли до десяти процентов российского рынка, а в начале 2000-х их доля достигала 60 процентов.