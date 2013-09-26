Украина в 2013 году соберет рекордный урожай зерновых - Азаров

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать до 60 млн тонн зерновых, что станет рекордным для страны за период независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии заседания Кабинета министров премьер-министр Николай Азаров.

«В Украине будет собрано до 60 млн тонн зерна, что должно стать рекордом за годы независимости», - сказал Азаров.

По его словам, на сегодняшний день в стране собрано около 36 млн тонн зерна, а средняя урожайность достигает 32 центнера с гектара, что на 17% больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство агарной промышленности и продовольствия прогнозировало, что урожай зерновых в Украине в 2013 году составит 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.