В пятницу в Украине опять будут идти дожди, местами сильные

27 сентября в Украине опять будут идти дожди, ночью в восточных, местами в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях – сильные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях, а днем на Правобережье – без существенных осадков.

Температура ночью +3…+8 °С, в западных областях – +1...+6 °С, на почве, в Карпатах и в воздухе – заморозки 0…+3 °С, днем – +7…+12 °С; в южной части ночью – +8…+13 °С, днем – +12…+17 °С (на Южном побережье Крыма ночью – +11…+16 °С, днем – +15…+20 °С).

Ветер в Украине – преимущественно западный, 7-12 м/с, на юге и востоке (ночью местами и в центральных областях) – порывы 15-20 м/с.