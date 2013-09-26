Роспотребнадзор решил вопрос относительно ситуации с «Рошен»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины получило официальное письмо от Роспотребнадзора относительно разрешения ситуации с поставками продукции компании «Рошен» на российский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил перед заседанием правительства заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Мы получили официальное письмо от Роспотребнадзора о том, каким образом мы будем решать этот вопрос (вопрос поставок продукции «Рошен» на российский рынок - УНИАН). Он будет решаться тремя путями. Первый, мы предоставили информацию о каждом перерабатывающем предприятии, которое производит сегодня эту продукцию. Мы предоставили всю законодательную базу, которая регулирует этот вопрос. И теперь ждем, когда Роспотребнадзор пришлет своих инспекторов для проверки этих предприятий. Сегодня мы находимся на таком этапе», - отметил замминистра.

При этом он не решился прогнозировать, когда вопрос поставок продукции компании «Рошен» в Российскую Федерацию будет урегулирован.

«Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - резюмировал Бисюк.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.