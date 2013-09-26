Азаров поручил начать работу над созданием Причерноморского зернового пула

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сказал на открытии заседания Кабинета министров.

«С премьер-министром Казахстана Ахметовым (Сериком Ахметовым – УНИАН) мы обсудили возможности создания зернового пула. Россия выразила полную готовность участвовать в этом проекте…Сразу поручаю Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерством инфраструктуры и Министерством доходов и сборов начать работу над этим проектом и осуществить консультации с российскими и казахскими партнерами», - сказал премьер.

По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

Как сообщал УНИАН, 12 июля глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности вернуться к идее создания зернового пула. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.