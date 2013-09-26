«Укрлендфарминг» выплатил 27,2 млн долл. платежа по 5-летним евробондам

«Укрлендфарминг», крупнейший по размеру земельного банка в Украине агрохолдинг, 26 сентября выплатил первый купонный платеж в размере 27,19 млн долл. по пятилетним евробондам на 500 млн долл., сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, компания будет выплачивать купон на полугодичной основе – 26 сентября и 26 марта по ставке 10,875% годовых.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых. После этого холдинг осуществил довыпуск на 150 млн долл. и 75 млн долл. Срок погашения задолженности – 28 марта 2018 года.

По итогу 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га