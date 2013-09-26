Азаров: Украина полностью обеспечит себя картофелем

Украина в 2013 году соберет 22 млн тонн картофеля, что всего на 5% меньше, чем в прошлом году, однако в два раза превышает объем внутреннего потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай Азаров.

«Сейчас картофеля уже собрано почти 20 миллионов тонн, а валовой сбор прогнозируется в объеме 22 миллионов, что почти на уровне прошлого года. При том, что на потребление населением требуется в год 6,3-6,5 миллиона, на семена - 6 млн тонн. Поэтому, мы можем заверить наших людей: картофеля у нас в стране более чем достаточно», - сказал Азаров.

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По словам премьера, к 1 сентября аграрии собрали 15 млн тонн картофеля, а его уборка была проведена на 70% площадей, что на 11 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В связи с этим, Азаров заверил, что оснований для роста цен на картофель в стране нет, однако он поручил проверить факты подорожания этого продукта. Премьер отметил, что на прошлой неделе цена картофель в Киеве составляла 4,2 – 5,3 грн/кг, однако после сообщений в СМИ о неурожае его стоимость на некоторых рынках повысилась до 6-8 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, в Украинской ассоциации производителей картофеля считают, что замедление темпов уборки и ухудшение качества отечественного картофеля из-за неблагоприятных погодных условий может привести к его дефициту на внутреннем рынке. При этом валовой сбор картофеля в стране в этом году, согласно предварительному прогнозу ассоциации, может сократиться на 25-30% по сравнению с 2012 годом – до 14-15 млн тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай картофеля в текущем году на уровне 23 млн тонн.