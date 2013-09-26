В ЕС окончательно договорились о сельскохозяйственной реформе

Европейский Парламент, Совет министров ЕС и Европейская Комиссия 24 сентября достигли политического соглашения по последним нерешенным вопросам, касающимся реформы Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

«Я особо хочу отметить тот путь, который избрали министры и европейские депутаты ради достижения компромисса по вопросам реформы Общей сельскохозяйственной политики, с соблюдением процедуры общего принятия решений», – подчеркнул Европейский комиссар по сельскому хозяйству и развитию сельской местности Дачан Челош, комментируя компромиссное решение.

Он выразил надежду, что достижение политического соглашения ускорит процесс перехода к формальному голосованию в Европарламенте и Совете министров ЕС и принятию правотворческих документов в сфере сельского хозяйства до конца текущего года с возможностью их применения с 1 января 2014 года. «Такой процесс важен для европейских фермеров, ведь это даст им больше уверенности на следующий год», – объяснил Челош.

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Вопросы, по которым было достигнуто политическое соглашение, касаются в первую очередь поддержки фермерских хозяйств с помощью прямых платежей и ассигнований на развитие сельской местности стран-членов.

Они составляют финальную часть всеобъемлющего соглашения, которая определяет новое направление развития Общей сельскохозяйственной политики и лучше учитывает надежды общества.

В Представительстве ЕС напомнили, что сейчас происходит реформирование Общей сельскохозяйственной политики ЕС. В ноябре 2010 года Еврокомиссия представила Сообщение «Общая сельскохозяйственная политика на пути к 2020 году». Документ очерчивает основные характеристики политики Брюсселя в этой области; также Сообщение дало старт дебатам с привлечением профильных институтов и заинтересованных сторон о будущей политике ЕС в сфере сельского хозяйства.

12 октября 2011 года Еврокомиссия представила ряд законодательных предложений по этому вопросу. Они призваны повысить эффективность Общей сельскохозяйственной политики для стимулирования конкурентоспособного, экологически рационального сельского хозяйства и развития сельской местности.

13 марта 2013 года Европейский Парламент поддержал главные принципы, лежащие в основе предложений Еврокомиссии. Они касаются, в частности, ограничения платежей, экологизации 30% прямых платежей, а также приспособления политики по развитию сельской местности к локальным территориальным особенностям.