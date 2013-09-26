Азаров обещает овощехранилища мощностью 640 тысяч тонн через 2-3 года

Через 2-3 года будут введены в эксплуатацию овоще- и фруктохранилища мощностью 640 тысяч тонн, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе заседания Кабинета министров.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам Азарова, уже несколько лет правительство реализует программу развития инфраструктуры хранения овощей, фруктов и картофеля. Это чрезвычайно важная задача, в том числе для повышения инвестиционной привлекательности АПК. Но пока Украине не хватает мощностей для надлежащего хранения урожая, заявил премьер.

«К сожалению, темп развития инфраструктуры аграрного рынка кое-что отстает от объемов роста производства сельскохозяйственного производства. И мы это должны исправить», - подчеркнул Азаров.

По его словам, уже определенные сдвиги есть: в течение последних двух лет введено в эксплуатацию 63 хранилища общей емкостью почти 110 тысяч тонн для хранения картофеля, овощей и фруктов. Фактическая их емкость составляет 2,9 миллиона тонн.

«Однако новейших, современно оборудованных хранилищ пока не достаточно. И эта задача - на отдельном контроле правительства», - подчеркнул Азаров.

Он сообщил, что в ближайшие два-три года планируется ввести в эксплуатацию хранилища для хранения 640 тысяч тонн картофеля, овощей и фруктов.

Кроме того, правительство начало заслушивать представителей областей по вопросам выполнения заданий и мероприятий Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 года в агропромышленном комплексе, обеспечение населения овощами, картофелем и фруктами, а также ценовой ситуации на продовольственном рынке. Первыми отчитывались главы Полтавской, Сумской и Харьковской областных госадминистрации.

«Состоялся откровенный разговор, мы увидели, как недостатки, так и позитивные моменты работы в регионах», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса, украинские сельхозпроизводители из-за нехватки овощехранилищ по результатам 2012 года потеряли 27% продукции (около 3 млн тонн) от валового сбора без учета картофеля, что в денежном выражении составляет порядка 2,5-2,7 млрд грн.