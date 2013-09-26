В России вводится марка качества "Сделано в России"

Минпромторг создаст автономную некоммерческую организацию для управления маркой качества "Сделано в России". Об этом журналистам в рамках форума Retail business Russia сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ИТАР-ТАСС.

"Сейчас мы проектируем систему подтверждения качества продукции, при этом отбираем наиболее перспективные группы товаров в отношении которых в первую очередь эта система заработает", - подчеркнул Евтухов. Вид и логотип единого знака качества будет определен до конца 2013 года. Еще не менее года потребуется для внедрения самой системы подтверждения качества.

По словам директора департамента внутренней торговли Минпромторга Дениса Пака, для управления этой системой будет создаваться оператор, совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами. Этим оператором станет автономная некоммерческая организация. Участники рынка, подчеркнул Пак, будут получать эти марки качества, подтверждая соответствие своей продукции критериям, которые будут специально разработаны.

В Минпромторге не считают, что такая система будет каким-либо образом подменять уже действующую в России систему национальной стандартизации. Она существует в России в виде перечня ГОСТов, разрабатывается при участии представителей соответствующих отраслей, экспертов, но при этом является добровольной. Тем не менее, как считает Евтухов, система ГОСТ недостаточно эффективна. При формировании системы подтверждения качества "Сделано в России" Минпромторг сможет гарантировать высокие требования к производителям продукции, считает он. Между тем, как сообщил Пак, для разработки требований в рамках данной системы, участники рынка также будут привлекаться.

Среди сегментов рынка, которым в первую очередь будет предложена марка качества, Пак назвал мясную и молочную отрасли, легкую промышленность. Также возможно маркироваться будут фильтры для воды. Между тем, желающие получить такую марку должны будут оплатить работу экспертов и лабораторий. Минпромторг также рассчитывает, что на продвижение самого бренда "Сделано в России" могут быть выделены государственные средства. В целом система рассчитана на продвижение отечественной продукции и рост качества ее производства.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Якубсон поддержал идею Минпромторга, однако предупредил, что при разработке подобных систем могут возникнуть некоторые вопросы, которые желательно заранее учесть. Однако он не конкретизировал какие здесь могут возникнуть сложности. "Идея здравая, мы как Ассоциация уже принимаем участие в разработке этой маркировки", - заключил он.