Транснациональная компания думает о строительстве семенного завода в Украине

Транснациональная семенная компания DuPont Pioneer рассматривает возможность строительства завода по производству семян в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«В настоящее время компания фокусируется на производственном комплексе в с. Стаси Полтавской области, который был официально открыт в июне 2013 года. Дальнейшие варианты рассматриваются, но решение еще не принято», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, в компании отметили, что на сегодняшний день ей принадлежит 20% украинского рынка семян кукурузы и 19% рынка подсолнечника. При этом DuPont Pioneer ожидает увеличения своей доли на этих рынках в ближайшие 5 лет.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года DuPont Pioneer запустила завод по производству семян в с. Стаси Диканьского района Полтавской области. Инвестиции в строительство завода составили более 40 млн долл.

Справка УНИАН. Компания DuPont Pioneer – ведущий мировой разработчик и поставщик современных технологий в сфере генетики растений, который обеспечивает семенами сельхозпроизводителей в более чем 90 странах мира.