Эксперты снизили прогноз по объему урожая в России

Урожай зерна в России в 2013 году будет меньше ожидавшихся 90 миллионов тонн, прогнозирует президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Сложности, который возникли с уборкой, видимо, не позволят собрать те 90 миллионов тонн, о которых говорили в последнее время", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости.

При этом Злочевский отметил, что биологически урожай значительно выше 90 миллионов тонн. "Но сколько в итоге удастся взять с полей, большой вопрос. Мы видим, что будет меньше 90 миллионов тонн в весе после доработки", - сказал эксперт. По его мнению, урожай "может оказаться и 89 миллионов, и 87 миллионов, и 85 миллионов тонн".

Урожай в РФ в 2012 году упал на 25% - до 70,9 миллиона тонн зерна.

По состоянию на 26 сентября, зерновые и зернобобовые культуры в РФ обмолочены с 75% площадей, собрано 76 миллионов тонн зерна против 65,4 миллиона тонн годом ранее. Из-за дождей темпы уборки отстают от прошлогодних. "Погода явно не способствует тому, чтобы взяли биологический урожай", - отметил эксперт.

Качество зерна из-за дождей хуже, чем в сухую погоду, которая была в прошлом году. "Это значит, что доля продовольственного зерна, которая традиционно стремится к 70% в составе пшеницы, будет ниже 60%", - пояснил Злочевский. Однако учитывая, что пшеницы уже собрано 47 миллионов тонн, то с учетом сбора в Сибири и на Урале полученного урожая будет достаточно для обеспечения всех потребностей, считает он.

При этом РФ в этом году может собрать рекордный урожай кукурузы, напомнил Злочевский. По его оценке, сбор кукурузы может превысить 10 миллионов тонн, если погода позволит собрать урожай. Ожидается также очень хороший урожай подсолнечника - свыше 11 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, как заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, аграрии в 2013 году могут собрать до 60 млн тонн зерновых, что станет рекордом для страны за период независимости.

По его словам, на 26 сентября в стране собрано около 36 млн тонн зерна, средняя урожайность достигает 32 центнера с гектара, что на 17% больше, чем годом ранее.

Ранее Министерство агарной промышленности и продовольствия прогнозировало, что урожай зерновых в Украине в 2013 году составит 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.