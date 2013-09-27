Украина будет обязана поднять акцизы на табак до европейского уровня – эксперты

Украина взяла курс на полноценное членство в Европейском Союзе, поэтому будет обязана выполнить требования ЕС и значительно повысить акцизные ставки на табак - с 20 до 90 евро за 1000 штук.

Такое мнение на пресс-конференции, где международная группа экспертов представила результаты второго заседания рабочей группы ВОЗ по вопросам налогообложения табачных изделий в странах Евразийского региона, высказал руководитель отдела контроля над табаком Института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский, сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации “Жизнь”.

“Есть положительный опыт восьми восточноевропейских стран, которые присоединились к евросообществу в 2004 году: они существенно повысили табачные акцизы и получили вдвое больше налоговых поступлений в бюджет. При этом не произошло активизации нелегальной торговли, а общее количество курильщиков значительно снизились. Показательно, что за последние 5 лет Россия ежегодно повышала акцизные ставки не менее чем на 40% - и тоже без каких-либо негативных экономических последствий”, - отметил он.

В свою очередь, главный экономист Бюро Всемирной организации здравоохранения Айда Юрекли заявила, что ВОЗ постоянно консультирует страны Евразии относительно способов гармонизации налоговой политики по табачным изделиям - с учетом экономической и социальной ситуации региона.

«По нашим оценкам, и страны Таможенного союза, и Украина «более чем способны» к быстрому и заметному повышению акцизов на табак, вплоть до ставки 90 евро за 1000 штук к 2020 году. Главное, что такая динамика не разрушит экономику страны и не приведет к увеличению контрабанды, поскольку налоговые ставки и цены на сигареты в регионе все равно будут оставаться ниже по сравнению, например, с европейскими. В то же время, бюджеты стран будут получать дополнительные поступления, а уменьшение потребления табачных изделий спасет миллионы людей от преждевременной смерти от болезней, связанных с курением», - отметила она.

Представитель ВОЗ также выразила обеспокоенность тем, что в странах Евразии смертность от болезней, вызванных потреблением табака, уже достигла отметки 500 тысяч взрослых курильщиков ежегодно, и этот показатель продолжает расти.

По мнению Юрекли, «сохранение низких налоговых ставок на табак или недостаточное их повышение негативно влияет на мировую экономику и систему здравоохранения, ведь политика налогообложения табачных изделий каждой отдельной страны влияет на ситуацию в Евразийском регионе, в ЕС, в конечном итоге - во всем мире».

Как сообщал УНИАН, по информации министра доходов и сборов Александра Клименко, детенизация рынка и новая акцизная политика государства способствовала увеличению уплаты табачными компаниями отчислений в бюджет в 2013 году на 15% - до 12 млрд грн.

В конце 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», который предполагает повышение ставки акциза на сигареты без фильтра до 72,70 грн/тыс. шт. вместо действующей 49,48 грн/тыс. шт., с фильтром до 162,60 грн/тыс. шт. вместо 110,64 грн/тыс. шт. Ставка на табачное сырье установлена в размере 217,6 грн/кг вместо нулевой ставки этого налога. При этом адвалорная ставка на сигареты без фильтра снижена с 20% до 12%, с фильтром – с 25% до 12%.