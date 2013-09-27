Украина может ограничить экспорт зерновых из-за сложностей с посевом озимых – эксперт

Из-за существенного снижения темпов сева озимых и возможного сокращения посевных площадей под ними Украина может ввести ограничения на экспорт зерновых в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013- июнь 2014) для увеличения переходных запасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил журналистам президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

«Сегодня мы видим угрозу для следующего года в плане сбора озимых рапса, пшеницы и ячменя. Это может быть использовано властью для того, чтобы в какой-то период времени ввести ограничения (на экспорт - УНИАН), чтобы оставить на следующий год переходные запасы», - сказал Козаченко.

По словам эксперта, из-за неблагоприятных погодных условий Украина может не успеть засеять озимыми около 3 млн га из запланированных 8,2 млн га.

«Я думаю, что мы не сможем засеять 3 млн гектаров под озимые. Это около 2 млн гектаров пшеницы и 1 млн гектаров других культур», - сказал президент УАК.

Вместе с тем, он отметил, что даже если в ближайшее время осадки прекратятся, сеять озимые будет поздно, так как они плохо перенесут перезимовку и их качество будет неудовлетворительным.

Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к снижению урожайности озимых.

Украинские аграрии к 20 сентября засеяли озимыми зерновыми культурами 1,32 млн га, или 16% от прогноза, что в 2,4 раза меньше, чем к аналогичной дате прошлого года.

Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, под урожай озимых зерновых 2014 года в Украине будет засеяно 8,2 млн га против 8,1 млн га, засеянных под урожай 2013 года.

В ноябре 2012 года Минагропрод и участники зернового рынка подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал граничный объем экспорта продовольственной пшеницы в объеме 5,5 млн тонн. В апреле этого года министерство и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы, приостановленном вследствие сложных погодных условий и опоздания с началом весенне-полевых работ.