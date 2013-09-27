Идея участия Украины в Причерноморском зерновом пуле нереалистична – эксперт

Создание Украиной, Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула для нашей страны является маловероятным ввиду большого количества экспортеров и сложности создания государственной монополии на поставки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

«Полагаю, идея создания пула сегодня нереалистична… В Украине это невозможно сделать: у нас более 400 компаний экспортируют продукцию», - сказал Козаченко.

По его словам, в мире аналогичных объединений стран практически нет, за исключением организации нефтяных компаний ОПЭК. Однако число участников ОПЭК значительно меньше, чем зернотрейдеров в Украине.

Козаченко отметил, что создание зернового пула могло бы удерживать цену на зерновые, однако, по его словам, государство в этом не заинтересовано.

«Это хороший инструмент - удержать цену. Но, учитывая опыт предыдущих лет, государство в этом не заинтересовано», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на открытии заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

12 июля т.г. глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности вернуться к идее создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном, которая обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.