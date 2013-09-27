Контроль за побочными продуктами животного происхождения усилят

Кабинет министров Украины 26 сентября одобрил законопроект, ужесточающий ветеринарно-санитарные требования к побочным продуктам животного происхождения, что позволит уменьшить риски для здоровья людей и животных. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Соответствующий законопроект «О побочных продуктах животного происхождения, которые не предназначенные для потребления людьми» был разработан Минагропродом.

«Законопроект создает эффективную систему обращения с побочными продуктами животного происхождения, способствует усилению контроля за их сбором, удалением, обезвреживанием и утилизацией, а также обеспечивает эпизоотическое благополучие в стране, не допускает распространения возбудителей инфекционных болезней и вспышки ряда остроинфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принятие законопроекта, максимально адаптированного к европейским нормам, позволит устранить барьеры для получения разрешения на экспорт продукции животноводства на рынок Европейского Союза и увеличить заинтересованность потенциальных инвесторов к предприятиям, которые занимаются переработкой побочных продуктов животного происхождения.

В частности, законопроект предполагает усиление контроля над побочными продуктами животного происхождения на разных этапах — от образования и сбора побочных продуктов до их использования, утилизации и удаления.

Кроме того, три категории, на которые делятся побочные продукты в зависимости от риска для здоровья, будут проходить разные виды контроля, что позволит максимально уменьшить риски возникновения особо опасных заболеваний как у людей, так и у животных.

Как сообщал УНИАН, в конце августа работники ветеринарной милиции и Государственной службы ветеринарной медицины изъяли из оборота более 10 тонн опасной животноводческой продукции.

Кроме того, Украина ввела усиленный контроль на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней.