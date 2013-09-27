Производство свинины в Украине может вырасти на 7%

Производство свинины в Украине в 2013 году может составить 770-780 тыс. тонн, что на 5-7% больше, чем в 2012 году, сообщили УНИАН в Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

По словам аналитика ассоциации Евгения Стеценко, в связи с ростом производства этого товара в текущем году ожидается снижение доли импортной свинины на рынке Украины до 33-35%.

«За счет роста производства уменьшается доля импорта: по результатам прошлого года, процент ввозимого мяса составил 37%, а ожидаемый показатель текущего года составляет 33-35%. Это дает возможность утверждать о постепенном отказе от импорта в последующие 5-7 лет», - считает Стеценко.

При этом эксперт отметил, что осенью традиционно прогнозируется незначительное снижение цены на свинину, однако накануне новогодних праздников ее стоимость вновь возрастет.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует производство свинины в Украине в 2013 году на уровне 750 тыс. тонн.

Объем производства свежей или охлажденной свинины в первом полугодии 2013 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 95,1 тыс. тонн. Производство замороженной свинины в январе-июне текущего года составило 5 тыс.тонн, что на 36,5% меньше, чем в первой половине прошлого года.