Антимонопольный комитет "заглянул" в кассу супермаркетов

Антимонопольный комитет обвиняет 18 крупнейших торговых сетей Украины в картельном сговоре, результатом которого стало существенное подорожание потребительских товаров на полках супермаркетов в 2011-2012 годах. Ритейлерам грозит штраф в размере до 20% годового оборота, что в пересчете на их финансовые результаты составляет примерно 20 млрд грн. Сети отвергают обвинения и готовятся предоставить АМКУ свои аргументы к середине октября.

Сговор оптом и в розницу

АМКУ начал следствие в отношении торговцев еще в мае прошлого года, но предварительные результаты расследования были озвучены лишь в начале сентября.

«В ходе расследования, начатого комитетом в мае 2012 года, выяснилось, что ответчики по делу совершили антиконкурентные согласованные действия, результатом чего, в частности, стало повышение цен в торговых сетях на продукты питания в 2010-2011 года. При этом ответчики согласовывали между собой формат отношений с поставщиками, что затрагивало интересы последних», - заявили в пресс-службе АМКУ.

Фигурантам дела были разосланы предварительные выводы расследования, в которых было указано, что они обвиняются по двум пунктам: ущемление интересов поставщиков путем навязывания им дополнительных услуг по продвижению товаров и ценовой сговор касательно розничных цен на продукты.

В Антимонопольном комитете подчеркнули, что сети требовали от поставщиков отсрочки платежей (до 120 дней) и оплаты различных дополнительных услуг – рекламы и бонусов, которые достигали 5-10% стоимости поставленного товара. По мнению антимонопольщиков, из-за этого производители были вынуждены закладывать данные затраты в стоимость товаров, что также повлияло на рост цен.

АМКУ в подтверждение своих выводов приводит данные Госстата, согласно которым, на протяжении 2010-2011 годов индекс потребительских цен вырос только на 13,5%, в то время как в розничных сетях Киева цены в тот период поднялись на 22-38%. Стоимость ряда товаров и вовсе подскочила на 50-70%.

В общей сложности, в сговоре обвиняются 18 торговых сетей, среди которых «Сильпо», «Фора», «АТБ-маркет», Auchan, «Фуршет», Metro C&C и другие. АМКУ грозит оштрафовать компании на 10% от их годового оборота по каждому из двух предъявленных претензий. В перерасчете на финансовые показатели компаний общая сумма штрафа может составить порядка 20 млрд грн.

Окончательное решение будет принято после обсуждения всех аргументов ритейлеров, которые должны быть предоставлены Антимонопольному комитету до середины октября.

"Без вины" виноватые

Антимонопольный комитет считает, что антиконкурентные согласованные действия осуществлялись через украинское представительство глобальной исследовательской корпорации The Nielsen Company - AC Nielsen Ukraine, которая проводила для торговых сетей маркетинговые исследования и якобы была коммуникатором сговора.

AC Nielsen Ukraine опровергла обвинение, заявив, что никогда не содействовала чьему-либо сговору, включая розничные сети. Представитель AC Nielsen Ukraine сообщил УНИАН, что, во-первых, в компании пока несерьезно относятся к заявлениям Антимонопольного комитета, а, во-вторых, комментировать спор с АМКУ рано, поскольку в юридической плоскости выяснение отношений находится на начальном этапе.

При этом AC Nielsen Ukraine не исключает обращения в суд для защиты своей репутации и уверена в успехе данного иска: «Наша компания транснациональная, поэтому штат юристов у нас очень сильный. Они готовы опровергнуть любое обвинение АМКУ», - сообщил УНИАН источник в компании.

Неоднократные попытки УНИАН получить комментарии от сетей не увенчались успехом. К примеру, один из ответов: «Для Metro C&C на данном этапе предварительные выводы Антимонопольного комитета пока рано комментировать», - заявила УНИАН руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Анна Курбатова.

В Украинской торговой ассоциации уверяют, что никаких согласованных действий не было, а схожесть в работе с поставщиками и рост цен обусловлены рыночными тенденциями и повышением цен самими поставщиками.

«Совершенно точно могу сказать, что никакого сговора не было и близко, а то, что было озвучено АМКУ – это цифры, вырванные из контекста. К примеру, большинство отсрочек платежей не превышает 30 дней, а в случае со скоропортящимся товаром – не более 10-15 дней. Даже в ЕС сети могут взять отсрочку платежей до 60 дней. Поэтому это - нормальные рыночные процессы, которые используются во всем мире», - утверждает генеральный директор Украинской торговой ассоциации Игорь Кишко.

По его словам, то же самое касается и оплаты дополнительных услуг, таких как реклама и различные бонусы. «Это - принятые во всем мире торговые технологии. Более того, эти бонусы не только не влияют на рост цен, но зачастую являются факторами их снижения. Если бы таких бонусов не было, то тогда сети были бы вынуждены давать большую наценку на товары, чтобы не работать себе в убыток», - резюмировал эксперт.

Сети уйдут «на дно»

По мнению большинства экспертов, если АМКУ все же не согласится с доводами торговых сетей и к ним будут применены озвученные штрафы, то это крайне негативно скажется не только на ритейлерах, но и на других участниках розничного рынка, включая поставщиков и производителей.

«Заявленная сумма штрафа - 20% от оборота сети - кажется неподъемной даже для крупнейших игроков рынка. Трудно представить, где продуктовый ритейлер сможет взять такую сумму, если, начиная с кризисного 2008 года, многие ритейлеры в Украине работают в убыток, в лучшем случае рентабельность по чистой прибыли с учетом сегодняшней стоимости кредитов может составлять около 1-1,5%», - отметил старший советник инвестиционно-банковского департамента компании Dragon Capital Ольга Буренко.

Эксперт считает, что наложение штрафов и, как следствие, увеличение обязательств ритейлеров может привести к волне банкротств в этом сегменте рынка.

«В результате, развитие современной продуктовой розницы застопорится. Это также коснется многих поставщиков и производителей FMCG-товаров, поскольку они являются значимыми кредиторами ритейлеров, а также банков-кредиторов сетей», - подчеркнула Буренко.

Такого же мнения гендиректор Украинской торговой ассоциации: «Наложение озвученных штрафов приведет к банкротству сетей. Практически все, за исключением, быть может, иностранных, у которых есть подпитка извне, такой нагрузки не выдержат. Более того, пострадают производители. Произойдет коллапс, который отразится на всем рынке - от фермеров до конечных покупателей», - утверждает Кишко.

В поисках компромисса

Впрочем, юристы считают, что вероятность наложения озвученного Антимонопольным комитетом штрафа невысока.

«Маловероятно, что штраф, если он будет наложен, будет составлять максимально возможный размер (10 % от оборота за каждое из нарушений). Вероятность санкции зависит от наличия доказательной базы в материалах расследования, устанавливающей факт сговора. Размер штрафа, если он будет наложен, зависит от дальнейшей позиции торговых сетей. Например, признание вины и прекращение правонарушения может служить основанием для наложения штрафа в символическом размере», - поясняет юрист юркомпании «Лавринович и партнеры» Дмитрий Савчук.

В таком случае важную роль будет играть готовность каждого отдельно взятого ритейлера к диалогу с АМКУ. А также весомость доводов и аргументации торговцев относительно своей невиновности.

Между тем, по мнению экспертов, даже небольшие штрафы с учетом признания вины ритейлерами негативно скажутся на всех участниках розничного рынка и его инвестиционной привлекательности в целом.

«Последствием данного расследования может стать ужесточение условий работы с поставщиками - сокращение отсрочки платежей, урезание скидок и бонусов, что повлечет за собой падение и без того низкой рентабельности сетей и, соответственно, замедлит их развитие», - считает Буренко.

По словам Савчука, если штраф все же будет наложен, то торговые сети могут инициировать пересмотр решения в органах АМКУ, или же обжаловать его в суде. При этом юрист прогнозирует, что шансов выиграть судебное разбирательство у ритейлеров мало: «Статистика рассмотрения судебных споров субъектов хозяйствования с АМКУ явно не в пользу первых».

Учитывая данный факт, осторожность владельцев сетей в своих высказываниях становится вполне понятной. Ритейлеры не спешат ввязываться в «драку» с Антимонопольным комитетом, понимая, что в Украине решения судов далеко не всегда зависят от наличия доказательной базы. Из двух вариантов - поиск компромисса или штраф – первый видится более выгодным для обеих сторон. В противном случае, долгих судебных споров и, как минимум, замедления развития розничного рынка не избежать.

Виктор Нагорский (УНИАН)