Рабочая группа по созданию Причерноморского зернового пула впервые соберется в октябре

Первое заседание специальной рабочей группы аграрных ведомств России, Украины и Казахстана по созданию Причерноморского зернового пула состоится в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

Ожидается, что встреча состоится в Москве. По словам Злочевского, рабочая группа будет вырабатывать механизм деятельности пула.

"Минсельхоз России ориентируется, в первую очередь, на информационный обмен, на создание совещательного органа, который будет вырабатывать рекомендации каждой стране, готовить прогнозы, - пояснил он. - То есть появится некая возможность планирования каждым участником пула собственных операций с учетом общих тенденций".

Идея создания зернового пула стран Причерноморья - России, Украины и Казахстана, крупнейших игроков на мировом зерновом рынке из числа бывших советских республик, - впервые была публично озвучена в 2009 году. В июле в ходе встречи премьеров России и Украины эта идея снова была реанимирована.

Как сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном.

Необходимость создания такого пула продиктована тем, что в Черноморском бассейне существует сильная межстрановая конкуренция, которой не наблюдается в других точках экспортных отгрузок. Из-за этой конкуренции страны бассейна теряют в среднем 10 долларов, а то и 20 долларов на каждой тонне зерна, пояснил в пятницу Злочевский.