«Хлебные инвестиции» намерены инвестировать в развитие 20 млн евро

Один из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов «Хлебные инвестиции» планирует направить на развитие и увеличение производственных мощностей 20 млн евро до конца 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, инвестиционные планы могут быть скорректированы в сторону увеличения.

Кроме того, в компании отметили, что в 2013 году «Хлебные инвестиции» намерены нарастить производство хлебобулочных изделий на 15% по сравнению с 2012 годом - до 117 тыс.тонн. При этом объем реализации продукции может вырасти на 25% - до 147 тыс. тонн за счет увеличения мощности «Первого столичного хлебзавода» (Киевская обл.) и мощностей хлебозаводов холдинга в регионах.

Как сообщал УНИАН, «Холдинговая компания «Хлебные инвестиции» в 2012 году увеличила производство хлебобулочной продукции по сравнению с 2011 годом на 4,3% — до 102,28 тыс. тонн. Валовой доход компании увеличился в 2012 году на 18,6% - до 710 млн грн.

Справка УНИАН. «ХК «Хлебные инвестиции» является одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины. На сегодняшний день в состав холдинга входят: «Теремно Хлеб» (Волынская обл.), «Бердичевский хлебозавод» (Житомирская обл.), «Царь Хлеб» (г. Севастополь), «Черновицкий хлебокомбинат» (г. Черновцы), «Первый столичный хлебзавод» (г. Киев) и «Ивано-Франковский хлебокомбинат» (г. Ивано-Франковск), а также предприятие по производству и оптовой продаже макаронных изделий «Продовольственная компания "Заграва-Луцк» (г. Луцк, ТМ «Макарелла»).