В Херсонской области начался инвестиционный форум "Таврийские горизонты"

В Новой Каховке (Херсонская обл.) в пятницу, 27 сентября, стартовал двухдневный VII Международной инвестиционный форум «Таврийские горизонты: экологические инвестиции, сотрудничество, экономическое развитие».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, в работе форума принимают участие 320 гостей из 12 стран.

Среди участников форума представители деловых и бизнес-кругов, инвестиционных компаний и фондов, дипломатических учреждений и торгово-экономических миссий, руководители административно-территориальных единиц и международных организаций из России, Румынии, Словакии, Киргизстана, Польши, Австрии, Литвы, Грузии, Турции, Кении, Чехии, Беларуси, Греции. Среди компаний, участвующих в форуме, 60 украинских, 3 американских, 4 польских, по одной французской, литовской. австрийской и турецкой.

Среди зарубежных компаний-участников форума: BETEN International (Франция), «Эммануил фарм», «АтлантикФармз Юг», «Nelsonirrigation Corporation» (США), «ARVI» (Литва), «ПОЛАН», «Атриум», «Октавиа», «Эко -Карпаты» (Польша), «Евро-трейдинг» (Австрия), а также более 60 украинских бизнес-компаний, среди которых «Нибулон», «Херсонский машиностроительный завод» и другие.

В работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств: Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизской Республики в Украине Улукбек Чиналиев, Генеральный консул Российской Федерации в Одессе Юрий Антонов, вице-маршалок Подкарпатского воеводства Республики Польша Владислав Ортыл и другие.

Ключевой идеей нынешнего форума является презентация концепции «территории здоровья», которая предусматривает создание для жителей Херсонской области и ее гостей благоприятных условий для проживания, работы, отдыха и оздоровления.

В рамках данного мероприятия планируется подписание пяти меморандумов по внедрению на территории области следующих инвестиционных проектов: создание комплекса по производству индюшатины в Херсонской области литовским ЗАО «Арви», строительства завода по переработке томатов компанией «Agrofusion», развития перерабатывающей отрасли с «Украинским союзом промышленников и предпринимателей», внедрение инвестиционного проекта по совместному украинско-немецкому производству отечественных зерноуборочных комбайнов типа CLAAS «TUCANO-440» и «Скиф» на базе ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод», а также строительство олимпийского центра подготовки спортсменов по водным видам спорта на реке Конка возле Цюрупинска.