Украина увеличила экспорт зерновых на 10,3%

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (июль 2013 г. – июнь 2014 г.) и к 27 сентября поставили на внешние рынки 5,7 млн тонн зерновых, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 3,5 млн тонн, из которых 2,5 млн тонн приходится на продовольственную и 0,96 млн тонн – на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 27 сентября составил 1,6 млн тонн, кукурузы – 0,64 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 1,27 млн тонн, в частности, поставки рапса – 1,26 млн тонн, сои – 10,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 58 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.