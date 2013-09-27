Китайские специалисты проверят украинских производителей мяса

Украина и Китай договорились о расширении торговли сельхозпродукцией, заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк по возвращении из рабочей поездки в Китай.

Так, глава ведомства сообщил, что уже в ближайшее время Украина завершит подготовку документации и начнет поставки ячменя и сои в КНР. Со следующего же года планируется начать экспорт пшеницы и рапса. А для того, чтобы подготовить к поставке в Поднебесную еще животноводческую продукцию, отечественные предприятия вскоре посетят китайские специалисты.

«За последние годы китайско-украинское сотрудничество в сельском хозяйстве получило стабильное развитие и достигло положительных результатов. Две страны в области сельского хозяйства имеют высокий уровень взаимодополняемости и огромный потенциал сотрудничества», − заявил Министр.

Николай Присяжнюк отметил, что значительные результаты были достигнуты в ходе заседания Подкомиссии по вопросам сельского хозяйства китайско-украинской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Так, китайская и украинская стороны договорились о расширении торговли.

«На заседании состоялось парафирование фитосанитарных протоколов на экспорт сои и ячменя на рынок КНР. Также достигнута договоренность о начале согласования документации на экспорт пшеницы и рапса в 2014 году. В перспективе этот список может быть расширен за счет шрота», − сообщил глава ведомства.

Также Николай Присяжнюк сообщил, что вскоре в Украину прибудут китайские специалисты для осуществления ветеринарного контроля и проверки предприятий, производящих животноводческую продукцию. После подготовки и согласования обеими сторонами необходимых документов начнется экспорт этой продукции на рынок КНР.

Министр также отметил, что Украина заинтересована в привлечении китайских инвестиций, которые позволят модернизировать производственные мощности аграрного сектора и построить логистическую инфраструктуру. «Сегодня Китай открывает украинской экономике новые возможности. Инвестиционный потенциал Китая на сегодняшний день является самым большим в мире. Поэтому Украина заинтересована в реализации совместных масштабных проектов в аграрном секторе», − подытожил Министр.