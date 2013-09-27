РФ с 1 октября частично возобновит импорт говядины из Литвы

Россельхознадзор с 1 октября снял запрет на импорт охлажденной говядины с четырех предприятий Литвы, сообщил агентству "Прайм" пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Всего в список поставщиков говядины в Россию входят 11 литовских предприятий.

Запрет действовал с 15 июля текущего года в отношении всех поставщиков охлажденной говядины из Литвы в связи со случаями выявления в продукции микробного загрязнения. "Говядина - продукт особого риска, поэтому нам требовались гарантии", - заметил Алексеенко.

"Мы подписали особый протокол, получили соответствующие гарантии от службы ветеринарии Литвы, и с 1 октября возобновим поставки охлажденной говядины с четырех предприятий", - добавил он. При этом ранее введенные временные ограничения на другие виды продукции с этих предприятий сохраняются.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что ведомство собирается возобновить поставки охлажденной говядины также с некоторых предприятий Голландии и Аргентины.