Россельхознадзор снял ограничения на ввоз мясной продукции из Аргентины, Литвы и Нидерландов

Россельхознадзор снял временные ограничения на импорт говядины и телятины с ряда предприятий Аргентины, Литвы и Нидерландов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс- службе ведомства.

"Принимая во внимание гарантии Национальной службы здоровья животных и качества сельскохозяйственной продукции Аргентины о соответствии условий хранения, производства и реализации продукции аргентинских мясоперерабатывающих предприятий ветеринарно-санитарным требованиям, действующим на территории Таможенного cоюза (ТС), Россельхознадзор счел возможным разрешить ввоз говядины охлажденной в вакуумной упаковке с 14 предприятий", - отметили в пресс-службе.

Временные ограничения на ввоз охлажденной говядины были отменены и в отношении четырех предприятий Литвы. "При этом ранее введенные временные ограничения на другие виды продукции с этих предприятий сохраняются", - уточнили в ведомстве.

Также Россельхознадзор счел возможным отменить временные ограничения на поставки охлажденной телятины с пяти предприятий Нидерландов.

Временные ограничения на ввоз говядины из Аргентины были введены 8 сентября 2010 года. Причиной стало выявление при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции.

С 15 июля этого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз охлажденного мяса свинины и говядины из Литвы в связи невыполнением в полном объеме ветеринарно- санитарных требований и норм ТС и России. Помимо этого в продукции были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

На предприятия Нидерландов временные ограничения на поставки живого мелкого рогатого скота, мяса, субпродуктов и эмбрионов мелкого рогатого скота были введены с 17 января прошлого года. Причиной стало выявление у животных опасной болезни - вируса Шмалленберг. Вирус способен вызывать врожденные пороки развития телят и ягнят, что сопровождается скручиванием шеи, гидроцефалией, деформацией суставов, преждевременными родами, абортами.

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