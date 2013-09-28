В Украине скрыть земельные махинации стало невозможно

После ввода Публичной земельной кадастровой карты Украины в режиме онлайн каждый пользователь может увидеть любой участок, регистрация проходит автоматически, а скрыть земельные махинации стало попросту невозможно.

Об этом в своей статье в газете «Зеркало недели. Украина» пишет глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Тимченко.

«По сути, удалось совершить настоящий концептуальный прорыв в развитии земельных отношений — от принятия смелого политического решения все обнародовать и перевести в цифру до еще более смелой его технической реализации в современнейших технологиях и программном обеспечении. Теперь каждый пользователь может увидеть любой участок на Публичной кадастровой карте, регистрация проходит автоматически, а скрыть земельные махинации стало попросту невозможно», - пишет Тимченко.

Также глава агентства отмечает, что с учетом размеров Украины ее кадастровая карта является самой большой в Европе.

«Если человек приносит полный пакет документов с корректным обменным файлом, то полный цикл регистрации от написания заявления до распечатки выписки занимает не более получаса. Раньше на это могли уходить недели и даже, чего лукавить, месяцы, а то и годы», - напомнил глава ведомства.

По его данным, на сегодняшний день система ежедневно регистрирует в среднем по 5 тыс. участков в день.

Вместе в тем Тимченко добавил, что к работе Национальной кадастровой системы есть еще масса замечаний. «Во всем мире кадастр — это постоянный процесс, и Украина не исключение. В ежедневном режиме мы совершенствуем систему, развиваем функционал, обновляем ПО, а главное - исправляем ошибки. Огромной проблемой является качество данных, собранных за 20 лет реформы, на исправление которых уйдут годы», - сказал он.

«А вот сайт Публичной кадастровой карты стал попросту дружественным интерфейсом Госземагентства — его посетили уже более 2,5 млн уникальных пользователей. Фактически ежеминутно карту просматривают десять человек», - добавил Тимченко.

Также глава ведомства сообщил, что на этой сессии Госземагентство внесет в Верховную Раду законопроект о предоставлении услуг кадастра через Интернет в части получения выписок и других справок.

«На сегодняшний день мы видим эту процедуру так: гражданин на сайте обращается за выпиской, оплачивая услугу через интернет-банкинг, после чего получает документ заказным письмом, подтверждая свою личность. А граждане, оформившие себе цифровую подпись, смогут получать информацию прямо на е-мейл. Клиент получит требуемый документ, не контактируя с должностным лицом, не выходя из дома. Это станет возможным уже в течение следующего года», - отметил Тимченко.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты высказывали мнение, что на отладку работы системы Госземкадастра потребуется не менее 2-3 лет.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

В Национальной кадастровой системе (Госземкадастр) Украины с начала 2013 года зарегистрировано 840 тыс. земельных участков.

По данным Госземагентства, только в августе текущего года было зарегистрировано более 104 тыс. земучастков и 39,5 тыс. выписок из Госземкадастра.