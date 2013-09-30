ЕБРР может увеличить финансирование «Мироновского хлебопродукта» до 100 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения кредита в объеме 55 млн долл. крупнейшему украинскому производителю курятины «Мироновскому хлебопродукту» (МХП), тем самым увеличив финансирование компании до 100 млн долл.

Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, указанные средства должны быть направлены на финансирование приобретений активов в России, развитие зерновой инфраструктуры и покупку сельскохозяйственной техники в Украине.

Проект о дополнительном финансировании МХП будет рассмотрен советом директоров ЕБРР 29 октября.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).

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