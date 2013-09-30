Отсрочка возврата НДС при экспорте зерна противоречит Соглашению с ЕС – эксперт

Парламентские предложения не возвращать налог на добавленную стоимость аграриям при экспорте зерна еще два года могут расцениваться как препятствование свободной торговле в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, считают в Украинской аграрной ассоциации (УАА).

«Что такое невозврат НДС на зерно? С экономической точки зрения, это скрытая пошлина, ведь он содержит все необходимые составляющие пошлины: во-первых, НДС не возвращается только при экспорте, во-вторых, – только для конкретной группы товаров и по определенной ставке. В рамках Соглашения с ЕС это может расцениваться как препятствование свободной торговле», - цитирует пресс-служба главу ассоциации Владимира Макара.

При этом в УАА указывают на то, что, подписывая Соглашение об ассоциации, Украина обязуется не вводить новые ограничения на экспорт, включая пошлины.

Как сообщал УНИАН, нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам. Согласно действующему законодательству, нулевой НДС действует до 1 января 2014 года.

Однако в июле народный депутат от Партии регионов Валерий Омельченко зарегистрировал законопроект №2494а, предусматривающий отсрочку взимания НДС при операциях с зерном и техническими культурами на два года.

В ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе (Литва) ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подразумевающего построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС и снимающего множество торговых барьеров для украинских товаропроизводителей в Европе и для европейских – в Украине.