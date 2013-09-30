На юге Украины в ближайшее время погодные условия осложнятся - ливни, местами мокрый снег

На юге Украины в связи с перемещением циклона в ближайшее время синоптики прогнозируют осложнение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, сегодня днем на юге Одесской области ожидаются умеренные дожди, в течение 1-2 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму пройдут очень сильные дожди; в восточной части 3-4 октября сильные дожди, в отдельных районах возможен мокрый снег.

Ветер будет усиливаться до 15-22 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с.

На большей части территории 1-5 октября ожидается холодная погода с температурой воздуха на 4-10° ниже нормы, ночью на поверхности почвы заморозки 1-7°, местами в воздухе 0-4°.