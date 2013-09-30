Онищенко советует россиянам - поклонникам Roshen есть конфеты липецкой фабрики - СМИ

Руководитель «Роспотребнадзора», главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко советует поклонникам конфет украинской фабрики Roshen есть продукцию фабрики, которая находится в Липецке.

"Если вы поклонники Roshen, рекомендую пользоваться продукцией липецкой фабрики, это мы не запрещаем", - сказал он на брифинге в Москве, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 29 июля с. г. Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

Ранее Онищенко заявлял, что Россия пока не получила всей требуемой документации от украинской кондитерской компании Roshen, работа по возвращению ее продукции на российский рынок пока не движется.