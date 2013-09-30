Кабмин предлагает расширить страховую помощь рыбным хозяйствам

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести в перечень сельскохозяйственной продукции, которая подлежит страхованию с государственной поддержкой, водные биоресурсы.

Соответствующий законопроект № 3325 «О внесении изменений к Закону Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» зарегистрирован в парламенте 26 сентября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, принятие предлагаемых изменений в законодательстве позволить сельхозпроизводителям рыбной отрасли получать государственную поддержку при страховании водных биоресурсов.

Действующее законодательство предусматривает, в частности, возможность страхования с государственной поддержкой рыбной продукции и других живых водных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, рыболовецкие предприятия Украины в январе-августе 2013 года выловили 120,7 тыс. тонн рыбы и других живых водных ресурсов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. К водным биоресурсам помимо всех видов рыб, моллюсков и ракообразных также относятся водоросли и другие морские растения.