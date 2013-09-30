Минагропрод отрицает возможные потери урожая из-за непогоды

Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Украине в последние недели и существенное снижение темпов уборки урожая, валовой сбор поздних зерновых и овощей в стране не сократится.

Об этом сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

«Хотя у нас сложились сложные погодные условия, но ситуация стабильная, прогнозируемая и подконтрольная… Существенных потерь мы не ожидаем», - цитирует департамент Присяжнюка.

По словам министра, уборка зерновых на сегодняшний день проведена на 72% площадей, в результате чего намолочено 36 млн тонн зерна. Присяжнюк так же отметил, что урожай сахарной свеклы так же находится в хорошем состоянии.

«Эта культура не вызывает никакого беспокойства, максимум, чего можно ожидать - это снижение сахаристости на 2-3%, но этот показатель не повлияет на производство и резервы сахара», - цитирует департамент главу Мингаропрода.

По информации министра, уже убрано 95% площадей картофеля. Он подчеркнул, что Украина в этом году полностью обеспечит себя этим продуктом.

Вместе с тем, Присяжнюк отметил, что сев озимых в этом году проходит в более поздние агрономические сроки, однако прогнозируемая теплая погода в октябре позволит растениям достаточно развиться перед холодами.

«Сев озимых будет проведена в более поздние допустимые сроки. Но если аграрии будут следовать советам ученых, то избегут потерь будущего урожая. Ведь ожидаемая теплая погода в октябре и ноябре обеспечит достаточный рост растений, как и в предыдущие годы», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлились уборка урожая и сев озимых культур, что может привести к снижению урожайности озимых.

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" считают, что из-за непогоды Украина недособерет 1 млн тонн подсолнечника, а убытки аграриев составят около 6 млрд грн.

В текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн - пшеницы, 7,7 млн тонн - ячменя. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году. Вместе с тем, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2013 году может достичь 60 млн тонн.

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