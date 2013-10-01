Аграрии поставили Аграрному фонду 900 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам

Аграрии в рамках форвардных контрактов поставили на сертифицированные зерновые склады Аграрного фонда 900 тыс. тонн зерна, или 87% от законтрактованного объема, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, полностью выполнили обязательства перед фондом аграрии Харьковской, Донецкой и Черновицкой областей. При этом наибольшие объемы зерна, суммарно почти 300 тыс. тонн, поставили Аграрному фонду Винницкая, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что на сегодняшний день сложилась критическая ситуация с выполнением условий форвардных контрактов в Тернопольской, Ривненской, Закарпатской, Киевской, Волынской и Хмельницкой областях.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.