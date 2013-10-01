Повышение акцизов на пиво и сигареты не должно превышать 10-15% в год - эксперты

Повышение акцизного сбора на пиво, слабоалкогольные напитки и сигареты с начала 2014 года должно происходить поэтапно и не превышать 10-15% в год, как это предусмотрено Бюджетным кодексом, что позволит участникам рынка планировать и выстраивать свою работу.

Такое мнение в комментариях УНИАН высказали эксперты и участники рынка.

«Должен быть четкий план повышения акциза, тогда это будет не так болезненно и для отрасли, и для государственного бюджета», - отметила директор по корпоративным вопросам «Philip Morris Украина» Татьяна Карпова.

По ее словам, представители табачной отрасли высказали свои предложения по акцизной политике на заседании рабочей группы по вопросам акцизного налогообложения, созданной при Совете по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности Министерства доходов и сборов Украины.

«Представители табачной отрасли подчеркнули необходимость разработки плана акцизной политики на ближайшие 5 лет. Среди высказываемых предложений - согласование норм Налогового и Бюджетного кодексов, повышение ставок только с начала года, выработка схемы борьбы с теневыми рынками и контрафактной продукцией», - уточнила начальник отдела методологии акцизного налога Департамента координации нормотворческой и методологической работы по вопросам налогообложения Миндоходов Ирина Мельник.

Эксперты поддерживают участников рынка, заявляя, что Украине необходима акцизная политика, которая позволит контролировать количество фальсифицированной и контрабандной продукции, а также будет учитывать интересы как потребителей, так и производителей продукции.

«Украине нужно выработать продуманную акцизную политику. Ее отсутствие, как показал опыт (предыдущие попытки увеличения акцизов), приводило лишь к росту контрабанды и фальсификаций», - отметил заслуженный экономист Украины Олег Ивченко.

Эксперты также считают, что за счет повышения акцизного сбора правительство планирует пополнить государственную казну. При этом они отмечают, что в первую очередь следовало повысить акцизный сбор на крепкий алкоголь.

«Считаю, что нужно поднимать налог, прежде всего, на крепкий алкоголь, ведь в Украине прослеживается благосклонность граждан к крепким алкогольным напиткам. По статистике ВОЗ Украина занимает 5-е место в мире по уровню потребления алкоголя на душу населения. При этом по уровню потребления крепкого алкоголя – украинцы третьи в мире. Изменить потребительские предпочтения можно, разумно балансируя стоимостью разных видов алкогольных напитков в рознице», - сказал аналитик Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин отметил, что в проекте Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не предусмотрены обязательства Украины по повышению размера ставок акцизов, при этом их увеличение рассматривается в позитивном ключе.

«В проекте Соглашения об ассоциации с ЕС императивно не предусмотрены конкретные обязательства Украины по повышению размера ставок акцизов, однако «задается тренд на их увеличение». Также в проекте предусмотрен переходный период на два года для адаптации правительством Украины акцизной политики (в контексте алкогольных напитков и табачных изделий) к практикам стран Евросоюза», - сказал Терехин.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы законопроекты, предусматривающие повышение с 2014 года акцизов на пиво, водку, слабоалкогольные напитки, вино и сигареты. Кроме того, рабочая группа при парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики подготовила пакет поправок в законодательство, которые предусматривают новую акцизную политику в государстве - умеренное повышение с 2014 года акцизов. В частности, поправки в Налоговый, Административный, Уголовный кодексы и Закон «О госрегулировании производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий».