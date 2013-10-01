Украина намерена привлечь у Эксимбанка Китая кредит на 3 млрд долл.

Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

“Мы сегодня ведем переговоры с Эксимбанком Китая, и они практически вышли на финишную прямую. Эксимбанк Китая прокредитует государство, чтобы восстановить системы орошения”, - сказал Присяжнюк.

“1,5 млрд долл. придет деньгами, и на 1,5 млрд мы возьмем оборудование, необходимое для этого”, - отметил он.

По словам министра, ставка по кредиту составит 6,5% годовых, включая все расходы.

“Условия кредита достаточно привлекательные: 6,5% стоимость кредита, включая все расходы, плюс пять лет каникулы, и через пять лет на протяжении 10 лет возвращение тела кредита”, - пояснил Присяжнюк.

Он также сообщил, что привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.