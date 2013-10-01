Минагропрод отрицает введение ограничений на экспорт зерновых

Правительство не видит причин для введения каких-либо ограничений на экспорт зерновых из Украины в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Прогнозов таких мы не делаем (относительно квотирования экспорта - УНИАН), и запретов в такой форме не будет», - сказал Присяжнюк.

По его словам, по завершении сева озимых Минагропрод намерен обсудить с зернотрейдерами перспективы поставок зерновых на внешние рынки в текущем МГ.

«После завершения сева озимых мы собираемся, делаем балансы, видим прогнозы, внешний спрос и принимаем решение», - сказал министр.

Он также отметил, что в этом маркетинговом сезоне Украина может экспортировать 9-10 млн тонн пшеницы, тогда как на сегодняшний день она поставила на внешние рынки только 3,5 млн тонн пшеницы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отмечал, что из-за существенного снижения темпов сева озимых и возможного сокращения посевных площадей под ними Украина может ввести ограничения на экспорт зерновых в 2013-2014 МГ для увеличения переходных запасов.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.