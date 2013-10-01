«Агротон» продал «Агрофирму им. Шевченко»

Агрохолдинг «Агротон» продал принадлежащую ему «Агрофирму им. Шевченко», которая выступала одним из поручителей по евробондам группы, говорится в отчете компании на сайте Варшавской фондовой биржи.

Сумма сделки и покупатель в документе не раскрываются.

В отчете также сказано, что принадлежащие «Агротону» Белокуракинский элеватор, птицеферма «Мирный» и компания «Эталон-Агро» находятся в состоянии ликвидации.

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за блокирования депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хотела изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3 и увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

9 августа стало известно, что держатели облигаций «Агротона» на 50 млн долл. приняли предложение холдинга и согласились отстрочить их погашение на 5 лет и уменьшить процентную ставку до 8%.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в январе-июне 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл. Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.