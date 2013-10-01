Украина в четыре раза увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай

Украина в первом полугодии 2013 года увеличила в четыре раза экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года товарооборот с Китаем продукции аграрного сектора составил 380 млн долл., в то время как в 2012 году товарооборот составил 270 млн долл.

По данным пресс-службы, до конца года Минагропрод ожидает увеличение экспорта в Китай за счет роста поставок кукурузы.

Кроме того, по данным ведомства, со следующего года Украина планирует начать экспортировать в Китай сою и ячмень. Также Минагропрод рассматривает возможность поставок в Китай пшеницы и рапса.

«Наш экспорт (сельскохозяйственной продукции в Китай - УНИАН) вырос в четыре раза. Однако в этом балансе еще нет поставок зерновых на китайский рынок, в частности, кукурузы. До конца года мы должны поставить 2 млн тонн кукурузы, или согласованно продать ее на третий рынок», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюка.

По его словам, Китай собирает значительные объемы зерновых, которых, тем не менее, недостаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Кроме того, министр предположил, что в ближайшее время Китай начнет конкурировать по объемам закупки украинского зерна со странами Ближнего Востока, Персидского залива и с Европейским Союзом.

«Со временем именно китайский рынок станет для нас покупателем отечественного зерна номер один», - подчеркнул Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, до конца 2013 году между Украиной и Китаем может быть подписан протокол фитосанитарных требований, что позволит отечественным аграриям начать поставки ячменя и сои в эту страну.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в рамках выполнения кредитного соглашения с Экспортно-импортным банком Китая намерена в ближайшие годы нарастить поставки зерновых в эту страну до 6 млн тонн.

Ранее китайские СМИ сообщали, что Китайская Народная Республика намерена наращивать поставки продукции растениеводства и животноводства из Украины, в частности, посредством освоения отечественных сельхозугодий.