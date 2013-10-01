3-4 октября в ряде регионов Украины ожидается мокрый снег

3-4 октября в горах Крыма, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 октября в горах Крыма, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

Порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с; ночью в Украине, кроме юга, заморозки на поверхности почвы 0-7°, местами в воздухе 0-5°.