Минагропрод хочет изменить правила севооборота в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает пересмотреть правила оптимального соотношения культур в севообороте, чтобы избежать снижения плодородности земель.

Соответствующий проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2010 № 164» опубликован на сайте министерства.

Проект постановления, в частности, предполагает незначительно сократить площади под зерновыми и зернобобовыми в лесостепном регионе – до 25-85% в структуре посевных площадей (в действующем законодательстве этот показатель установлен на уровне 25-95%), в южностепном без орошения – до 40-60%, с орошением – до 37-80% (в действующем законодательстве - 37-80% вне зависимости от наличия оросительных систем). В полесском и предкарпатском регионе допустимые площади под зерновыми предлагается оставить без изменений – 35-80% и 25-60% соответственно.

Также предлагается расширить допустимые посевы подсолнечника – до 1% в полесском регионе (до 0,5%), до 5-10% - для лесостепи (5-9%), до 10-15% - для северостепного региона (10%). Для южностепных областей при наличии орошения Минагропрод предлагает установить допустимые площади сева подсолнечника на уровне 5%, без орошения – 12-15% (сейчас 12-15% вне зависимости от орошения).

Министерство также предлагает разрешить увеличить площади под рапсом для лесостепного региона до 10% (3-5%), для полесского – до 10% (0,5-4%), для предкарпатского – до 10% (5-7%). Для северостепного региона Минагропрод рекомендует отводить в структуре посевных площадей под рапс 5-10% (сейчас 10%), для южностепного при наличии полива – 3-10%, без орошения – 5% (5-10% вне зависимости от орошения).

Кроме того, Минагропрод намерен ввести в правила севооборота нормативы для сахарной свеклы. В частности, в полесском и северостепном регионах рекомендуется засевать этой культурой 0,5% площадей, в лесостепном – 1-2%.

Под кормовые культуры, в том числе многолетние травы, ведомство предлагает отводить 20-60% пахотных земель в полесском регионе (10-75%), 10-60% в лесостепи (10-75%), 10-40% в северостепном регионе (10-60%), до 60% в южностепном регионе при наличии орошения и 35% в случае его отсутствия (60%), 15-60% в предкарпатском регионе (25-60%).

В Минагропроде считают, что внесение таких изменений обеспечит рост продуктивности почвы в пределах 40-50%.

«При условии полного освоения научно обоснованных севооборотов в различных природно-сельскохозяйственных регионах в комплексе с другими технологическими мерами принятие постановления обеспечит рост продуктивности почвы в пределах 40-50% и восстановление их плодородия», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, в структуре посевных площадей под урожай 2013 года 58,5% приходится на зерновые, 1,2% - на зернобобовые, 25,3% - на технические культуры, 7,2% - на картофель и овощи, 8,7% - на кормовые культуры.