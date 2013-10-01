Аграрии могут потратить 100 млн долл. на сушку кукурузы из-за плохой погоды

Украинские аграрии могут в 2013 году из-за неблагоприятных погодных условий дополнительно израсходовать на сушку влажной кукурузы 100 млн долл., используя на 176 млн куб. м газа больше, чем в прошлом году. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ).

"В прошлом году аграрии использовали 197,7 млн куб. м газа на сушку кукурузы, денежный эквиваленте составил 915,7 млн грн. В этом году затраты аграриев на сушку вырастут на 86%. Прогнозируется использование 373,3 куб. м газа с суммарной стоимостью 1729,6 млн грн. Таким образом, аграрии в этом году дополнительно потратят 175,6 куб. м газа", - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, средняя влажность кукурузы нового урожая 2013 года составляет 27%, в то время как в прошлом году средний уровень влажности данной культуры не превышал 23%.

Ассоциация также прогнозирует рост стоимости услуг элеваторов при приеме зерна из-за повышения затрат на его сушку - в среднем на 80 грн за тонну.

«Общее повышение уровня влажности зерна вылилось в значительные затраты на сушку. Фермерам из южных областей повезло чуть больше, поскольку средняя влажность кукурузы у них ниже, чем средняя по Украине, соответственно и расходы у них будут меньше», - цитирует пресс-служба эксперта УКАБ Игоря Остапчука.

Как сообщал УНИАН, ранее УКАБ прогнозировало, что замедление осенне-полевых работ из-за плохой погоды может привести к тому, что аграрии не успеют убрать кукурузу и будут вынуждены оставить на зиму в полях.

К 20 сентября Украина убрала кукурузу на площади 399 тыс. га, было намолочено 1,96 млн тонн при урожайности 49,2 ц/га (в 2012 г. – 36,3 ц/га).