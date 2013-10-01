Объем сборов по земельному налогу в бюджет Киева составил 47,6 млн грн

Объем земельного налога, уплаченного налогоплательщиками Киева в бюджет с начала года составил 47,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом общее количество плательщиков земельного налога составило 71,3 тыс. физлиц – плательщиков, а количество физлиц, имеющих льготу, - 32,8 тыс. человек. В главном управлении Миндоходов также напомнили, что право на налоговую льготу имеют только те категории граждан, которые оформили права собственности на земельный участок в законодательно установленном порядке и после внесения этих данных в земельный кадастр.

К числу льготников относятся инвалиды первой и второй группы, многодетные родители, пенсионеры по возрасту, ветераны войны и приравненные к ним лица, чернобыльцы.

Как сообщал УНИАН, годом ранее украинские эксперты в земельных отношениях предложили облагать налогом землю на основе ее рыночной стоимости, а не нормативной денежной оценки, после отмены моратория на продажу земли.