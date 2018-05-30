Зерновой пул - украинское "успокоительное" для России

Правительство решило немного снизить накал торговых отношений с Россией, которая не перестает угрожать полным разрывом сотрудничества на фоне евроинтеграции Украины. Ничем иным, как таким выводом, нельзя пояснить очередную реанимацию Кабмином идеи создания Причерноморского зернового пула с РФ и Казахстаном. Причем идея создание зернового картеля была озвучена сразу после визита премьер-министра Николая Азаров в Астану, где состоялось первое заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств. Именно после этой встречи Азаров первым делом поручил четырем профильным ведомствам приступить к работе над запуском проекта.

«С премьер-министром Казахстана Ахметовым (Сериком Ахметовым – ред.) мы обсудили возможности создания зернового пула. Россия выразила полную готовность участвовать в этом проекте… Сразу поручаю Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерством инфраструктуры и Министерством доходов и сборов начать работу над этим проектом и осуществить консультации с российскими и казахскими партнерами», - сказал Азаров, добавив, что участие в пуле позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

За всю историю обсуждения этого вопроса, заявление Азарова, пожалуй, можно назвать одним из наиболее решительных шагов с украинской стороны на пути создания зернового картеля. Особенно с учетом того, что каждый раз, как только речь о нем заходила, эксперты высказывались категорически против, прогнозируя для Украины только негативы.

Наша песня хороша…

Впервые о зерновом пуле Россия заговорила на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге в 2009 году. Тогда северная соседка предложила Украине и Казахстану выработать общую политику на зерновом рынке, тем самым укрепив позиции черноморского региона в мировой торговле. В планах было согласование объемов производства и экспорта зерновых, формирование единой цены на них, оптимизация зерновой инфраструктуры. На идею сразу же откликнулся Европейский союз, дав понять, что принятие Украиной этого предложения может негативно сказаться на отношениях со странами ЕС.

Тем не менее, Украина некую заинтересованность в вопросе создания пула не перестала проявлять. Так, в 2010 году приняла активное участие в обсуждении возможности создания Причерноморской товарной биржи для торговли зерном. Но уже в 2011 году настроение Украины резко изменилось – она заговорила о невозможности реализации российского проекта, так как пул предполагает государственную диктатуру цен, а страна с рыночной экономикой не может принудить частные компании, которые и так не особо поддерживали предложение о создании межгосударственной структуры, работать по какой-то установленной схеме.

Казалось бы, на этом вопрос исчерпан. Но не тут-то было. Осенью 2012 года Министерство сельского хозяйства РФ опять заговорило о необходимости координации действий с Украиной на зерновом рынке посредством создания теперь уже Черноморского зернового совета. По сути это было напоминанием о зерновом пуле. Однако и в тот раз разговоры остались лишь разговорами. Украинское профильное министерство с уверенность заявило, что вопрос о создании некой организации с Россией и Казахстаном не актуален.

Вторая откровенная попытка возродить «зерновой» проект состоялась в июне текущего года во время встречи Азаров с его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили возможность возвращения к идее. Российские СМИ тут же спрогнозировали, что подписание меморандума о создании зернового пула состоится на международном форуме уже в октябре 2013 года.

С учетом «скоропалительного» поручения Азарова приступить к работе по подготовке к созданию картеля, к таким прогнозам можно отнестись с определенной долей доверия. Да и заявление министра агрополитики Николая Присяжнюка не исключает подобного сценария: «Мы сделаем полный анализ и еще раз вернемся к этим разговорам (о создании пула – ред.). Полтора года назад у меня был такой диалог, однако тогда мы не нашли точек соприкосновения. Будем выполнять поручение премьер-министра и, скорее всего, какой-то вариант найдем».

Вместе с тем, о цели создания пула министр говорил весьма дипломатично, обращаясь больше к проблемам борьбы с бедностью, голодом и обеспечения продовольственной безопасности в мире. Присяжнюк, который не раз заявлял о своем негативном отношении к созданию пула, теперь считает, что объединение России, Украины и Казахстана в зерновой картель позволит увеличить транзит зерна через Украину и по максимуму загрузить отечественные порты. «Но мы будем обязательно стоять на принципах паритетности, взаимовыгодных возможностей», - резюмировал министр.

Теория не выдержит практики?

Украинские эксперты своего мнения не меняют – продолжают относится к идее создания Причерноморского зернового пула скептически. Во-первых, они утверждают, что суть такой организации не совсем ясна, так как за годы обсуждений ни одного внятного документа, который объяснял бы механизм ее работы, создано не было. К тому же ни у одной из трех стран нет опыта работы единым государственным оператором. И главное – не исключено, что частично контроль над зерновым рынком Украины, в случае создания пула, переходит к России и Казахстану. Во-вторых, создание некоего межправительственного органа усилит бюрократическую составляющую на рынке зерна в Украине, что может отпугнуть инвесторов. И, в-третьих, государство, становясь, как это предполагает пул, экспортным монополистом, должно взять на себя максимум обязанностей, в частности, по хеджированию рисков, к чему Украина едва ли готова.

«Идея создание зернового пула на сегодняшний день нереалистична. Для этого нужно создавать государственную монополию на экспорт. Но в Украине это невозможно сделать. У нас более 400 экспортеров данной продукции, они работают самостоятельно, берут на себя большие риски, хеджируют их. Вряд ли государство возьмет на себя такую обязанность», - считает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Между тем, по мнению генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимира Лапы, теоретически создание зернового пула действительно помогло бы странам-участницам влиять на цены на мировом рынке зерна и защищать своих аграриев от резких ценовых скачков, а главное – падений.

«По прогнозам, до 2020 года Украина, Россия и Казахстан будут держать 50% мирового рынка пшеницы. Если три страны контролируют 50% рынка, то почему бы им не договориться?», - говорит Лапа.

По его словам, координация действий на рынке зерна может быть очень выгодна в случае выхода одной из стран с интервенциями.

«Если Россия выходит с интервенциями, а Украина параллельно этого не делает и продает зерно дешево на экспорт, то цены все равно останутся низкими, а интервенция – неэффективной. Если же такие действия будут согласовываться и, в конце концов, фермеры получат хотя бы на 3-5% выше цену на свое зерно, то создание пула имеет смысл», - считает гендиректор УКАБ, отмечая, что в процессе реализации данного проекта вряд ли все будет гладко.

Что касается украинских производителей и экспортеров зерна, то они, в принципе, недоумевают, зачем Украине нужен зерновой пул.

«Я лично не вижу никакого смысла в создании пула. Нам надо искать рынки сбыта кукурузы. У нас системные проблемы с инфраструктурой. У нас не работает агрострахование. Наши аграрии мало или вообще не хеджируют свои риски. Я не знаю, как тут нам сможет помочь пул?», - сказал Алекс Лисситса, генеральный директор агрохолдинга ИМК (в 2013 году рассчитывает собрать 750 тыс. тонн зерновых и масличных).

Российские эксперты смотрят на возможность создания Причерноморского зернового пула куда более оптимистично. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что пул создавать необходимо хотя бы потому, что в Черноморском бассейне существует сильная конкуренция между странами, из-за которой российские, украинские и казахские аграрии теряют 10-20 долл. на каждой тонне зерна. При этом эксперт уверен, что работа над созданием этой институции начнется уже в октябре 2013 года, когда должно состояться заседание рабочей группы аграрных министерств стран-предполагаемых участников пула.

«Минсельхоз Российской Федерации ориентируется, в первую очередь, на информационный обмен, на формирование совещательного органа, который в рамках пула будет вырабатывать рекомендации каждой стране, готовить прогнозы… То есть, появляется некая возможность планирования каждым участником пула собственных операций с учетом общих тенденций и общих прогнозов», - цитируют РИА Новости Злочевского.

Решится ли судьба пула в октябре или же дальше консультаций дело не двинется, пока неизвестно. Но не может не настораживать тот факт, что Украина вернулась к вопросу создания зернового картеля в компании стран-участниц Таможенного союза именно тогда, когда якобы сделан окончательный выбор вектора интеграции - он европейский.

Яна Брензей (УНИАН)