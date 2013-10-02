“ПриватБанк” намерен увеличить кредитование аграриев на 25%

«ПриватБанк» планирует до конца текущего года увеличить объемы кредитования аграрного сектора по сравнению с прошлым годом на 25% - до 11 млрд грн.

Об этом УНИАН, сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, с начала года объем кредитов, предоставленных «ПриватБанком» украинским агропредприятиям, вырос на 18% до 10,3 млрд грн.

"Всесторонняя поддержка наших сельхозпроизводителей, в том числе доступными кредитными и лизинговыми программами, сегодня выходит за пределы исключительно банковских операций в плоскость поддержания конкурентоспособности страны на мировой арене”, - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко.

Также сообщается, что с начала следующего года «ПриватБанк» намерен предложить крупным сельхозпредприятиям и фермерам ряд новых кредитных программ.

"Суть новой программы заключается в финансировании целевых закупок посевных материалов, удобрений, средств защиты растений, топлива и другой продукции, необходимой предприятиям отрасли”, - отмечает Яценко.

По его словам, условия таких кредитов будут учитывать сезонность ведения бизнеса и кредитные каникулы с весны по осень.

Читайте также: Компания холдинга Global Spirits получит от «ПриватБанка» 14 млн грн кредита

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составляли 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов - 120,750 млрд грн, собственный капитал - 19,734 млрд грн, уставный капитал - 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (33,8929% и 33,8554% акций банка, соответственно), а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).