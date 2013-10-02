Виноделы просят Кабмин возобновить выплату дотаций

Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» и «Укрвинпром», членами которых являются около 99% украинских представителей винодельческой отрасли, просят правительство в 2014 году возобновить дотации отрасли, вернув перечисление 1,5-процентного сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства в специальный, а не общий фонд бюджета.

Об этом говорится в обращении ассоциаций к премьер-министру Украины Николаю Азарову, текстом которого располагает УНИАН.

В письме виноградари отмечают, что в этом году дотации не поступали, из-за чего начали сворачиваться работы по восстановлению сырьевой базы. Как следствие, в 2013 году было заложено лишь 150 га новых виноградников, тогда как раньше ежегодно закладывалось не менее 4 тыс. га.

Виноделы также обращают внимание правительства на то, что из-за недостатка финансирования сегодня практически отсутствует уход за молодыми насаждениями и не проводится реконструкция уже существующих, а также фактически приостановлено производство собственного посадочного материала, потребность в котором удовлетворяется за счет импорта саженцев.

«Для обеспечения внутренних потребностей мы уже сейчас вынуждены ввозить не только виноматериалы и коньячные спирты, но и фрукты и овощи. А завтра их импорт значительно вырастет», - говорится в обращении виноделов.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2013 год предполагает перечисление 1,5-процентного сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства в общий, а не специальный фонд бюджета.

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Справка УНИАН. Производство тихих вин в Украине за первое полугодие 2013 года сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,8 млн дал.

По данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда разных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.