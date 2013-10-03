Украина намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Грузию

Украина планирует нарастить поставки зерновых, пищевой и животноводческой продукции в Грузию, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, этот вопрос на встрече обсудили заместитель министра аграрной политики и продовольствия Валерий Давиденко и министр сельского хозяйства Грузии Шалва Папий.

По словам Давиденко, за 8 месяцев 2013 года Украина экспортировала в Грузию продукции агропромышленного комплекса на 175 млн долл., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Грузия остается для Украины стратегическим партнером в торговле сельхозпродукцией. И каждый год эта динамика растет. Так, за 8 месяцев текущего года Украина экспортировала в Грузию продукции АПК на 175 миллионов долларов. Это на 22% больше, чем в прошлом году », - цитирует пресс-служба замминистра.

Грузинская сторона, в свою очередь, предложила упростить поставки цитрусовых в Украину.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году поставила на рынок Грузии продукции на сумму 540,7 млн долл., что на 17,8% меньше, чем годом ранее. При этом импорт из Грузии в Украину в прошлом году вырос на 22,8% - до 177,3 млн долл.

Ранее правительство Грузии обращалось к Украине с запросом на приобретение продовольственной пшеницы.