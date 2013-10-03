ЕБА призывает Кабмин отказаться от идеи торговли сельхозпродукцией только через биржу

Комитет зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) обратился с письмом к Кабинету министров Украины, в котором призывает отказаться от идеи осуществления сделок по торговле сельскохозяйственной продукцией через Аграрную биржу, поскольку это, по мнению ассоциации, противоречит нормам свободы предпринимательства.

Согласно сообщению ЕБА, разработанный Министерством аграрной политики и продовольствия проект постановления Кабмина «Некоторые вопросы развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией» фактически вводит запрет на внебиржевую торговлю и может привести к остановке закупок сельхозпродукции в пик уборки урожая. В ассоциации указывают на то, что такой механизм уже применялся в Украине в 2010 году, однако из-за этого аграрии почти два года получали убытки, так как регистрация контрактов на бирже является платной, тогда как Аграрная биржа и ассоциированные с ней брокеры получали прибыль.

ЕБА также обращает внимание правительства на то, что обязательная регистрация спотовых контрактов на бирже, которая предусмотрена проектом постановления, не имеет аналогов в мире.

«Как известно, мировая и европейская практика не имеют подобных прецедентов, когда заключение спотовых контрактов на ключевую сельхозпродукцию обязательно должно осуществляться через биржу», - отмечается в сообщении ассоциации.

Сложность осуществления этой нормы обуславливается территориальной отдаленностью от мест поставки и большим количеством спотовых контрактов, которые заключаются напрямую с производителем.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает обязать сельхозпроизводителей и продавцов заключать и регистрировать внутренние и экспортные контракты на поставку аграрной продукции, которая является объектом государственного ценового регулирования (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и т.д.), на Аграрной бирже. В министерстве считают, что реализация данного предложения позволит формировать общенациональные и региональные биржевые индикаторы и определять цены для налогообложения операций в сфере трансфертного ценообразования на внутреннем рынке и при внешнеэкономических операциях.

31 октября 2012 года Кабинет министров принял решение об отмене обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов при продаже сельскохозяйственной продукции на Аграрной бирже и других товарных биржах, сертифицированных в установленном законодательством порядке.