Недосев озимых в Украине будет незначительным – эксперты

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и снижение темпов сева озимых культур под урожай 2014 года, их недосев будет незначительным.

Об этом сообщили опрошенные УНИАН эксперты.

По словам аналитика зерновых рынков консалтинговой компании «Украгроконсалт» Елизаветы Малышко, оптимальные сроки сева озимых в южных областях Украины заканчиваются 20 октября, в северных – 10 октября. При этом в день в стране сеется в среднем 300 тыс. га. «Сейчас сеется по 300 тыс. га в день. При таких темпах, если погода позволит, мы вполне успеем досеять все в благоприятные сроки. Я пока не могу сказать, что будет значительный недосев», - сказала Малышко, отметив, однако, что такие темпы сева в Украине были около 10 лет назад.

Директор информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий считает, что даже если часть озимых будет посеяна в более поздние сроки, они все равно успеют взойти.

«Я более чем уверен, что существенного недосева озимых не будет, хотя определенный может быть. Даже если их посеют в более поздние сроки, то для пшеницы и ячменя это не проблема. Главное, чтобы до зимы они успели взойти, а они успеют взойти. А дальше все зависит от того, какая будет зима», - считает Верницкий.

Вместе с тем, старший аналитик консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник указывает на то, что говорить о снижении урожая озимых в 2014 году из-за недосева еще рано, так как наибольшее влияние на их качество имеет погода зимой.

«Я думаю, что недосев будет, но не катастрофический. А в дальнейшем все будет зависеть от того, какой будет зима. Потому что если посевы взойдут, а потом ударит мороз без снега, то они погибнут. Если будет теплая, мягкая зима – они хорошо перезимуют. А если даже посеют поздно и посевы не успеют взойти, но потом их накроет снег, то весной урожай будет очень хороший», - сказала Колесник.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины сказал информационному агентству Reuters, что из-за непогоды Украина может не успеть засеять озимыми около 20%, или 1,5 млн га, запланированных площадей. В частности, площадь под озимым ячменем может сократиться на 60% - до 0,5 млн га, под пшеницей – на 10%, до 6,2-6,3 млн га.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 27 сентября засеяли озимыми зерновыми культурами 1,98 млн га, или 24% от прогноза, что в 2,3 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.