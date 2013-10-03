Аграрное производство определено среди приоритетов инвестирования - Президент

Аграрное производство, как мощный катализатор экономического роста, определено среди приоритетов инвестирования.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на открытии Международного инвестиционного форума в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В развитых странах мира агросектор - одна из самих передовых отраслей, которая развивается на принципах внедрения инновационных технологий в производстве, хранении и переработке продукции, управлении производством и сбытом. Сказанное является как никогда актуальным для Украины», - сказал глава государства.

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По словам Президента, Украина имеет мощный природно-ресурсный потенциал, благоприятные и разнообразные климатические условия, что создает возможности для производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, гарантирования продовольственной безопасности государства, позиционирования страны на мировом рынке продовольствия.

«В аграрном секторе формируется весомая доля валового внутреннего продукта государства, а уникальность ресурсной базы отрасли создает практически неограниченный потенциал ее экономического роста», - подчеркнул Янукович.

По его словам, за 8 месяцев 2013 года прирост объемов производства продукции сельского хозяйства составил 13,3%. Кроме того, за последние три года урожай зерновых и масличных культур уже второй раз будет рекордным.

«В этом сезоне валовой сбор зерновых может достичь 60 млн тонн, масличных - более 13 млн тонн, что в разы больше, чем нужно для удовлетворения внутренних потребностей», - добавил Президент.

Как сообщал УНИАН, украинский агропромышленный комплекс в первой половине 2013 года привлек 152,2 млн долл. иностранных инвестиций. В частности, инвестиции в пищевую промышленность за указанный период составили почти 76 млн долл.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, основными инвесторами в отечественный АПК в первом полугодии были Дания, Германия, Великобритания, Франция и Польша.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций.