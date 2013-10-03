«Нибулон» планирует увеличить экспорт сельхозкультур в 1,5 раза

Агрохолдинг «Нибулон» (г. Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных в Украине, планирует в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) поставить на внешние рынки 5 млн тонн зерновых и масличных, что в 1,5 раза больше, чем в 2012/2013 МГ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Кроме того, в компании отметили, что в ближайшее время «Нибулон» намерен приступить к строительству зернового терминала в г. Геническ, стоимостью 20 млн долл.

«Наша компания, в соответствии с Законом Украины «О морских портах Украины», должна получить согласование Министерства инфраструктуры Украины. Соответствующий запрос в министерство о включении земельного участка в границы порта нашей компанией был направлен», - говорится в сообщении компании.

Строительство терминала, согласно сообщению, займет три месяца. Его мощность по хранению составит 76,6 тыс. тонн, по отгрузке на водный транспорт – 10 тыс. тонн в сутки.

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Как сообщал УНИАН, «Нибулон» с 2009 года реализует проект, предусматривающий ввод в эксплуатацию в целом 17 элеваторов и речных терминалов, создание флота из 57 самоходных и несамоходных судов (в том числе 14 буксиров) общим дедвейтом 200 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.